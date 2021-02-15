Відкриті дані
Категорії
Розділ у стадії наповнення
Розділ у стадії наповнення
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№ з/п
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Набір даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
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1
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Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес
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2
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Інформація про організаційну структуру Міністерства охорони здоров’я України
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3
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Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації
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4
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Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів
- Наказ МОЗ України від 11.10.2017 № 1242 "Про затвердження переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності медичних виробів для діагностики in vitro вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro"
- Наказ МОЗ України від 11.10.2017 № 1243 "Про затвердження переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують"
- Наказ МОЗ України від 11.10.2017 № 1245 "Про затвердження переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів"
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5
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Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію:
Ліцензійний звіт МОЗ України
Ліцензійний звіт МОЗ України «Медична практика» за 2019 рік
Ліцензійний звіт МОЗ України «Діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України» за 2019 рік
Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту МОЗ
Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту МОЗ
Декларація з внутрішнього аудиту МОЗ
Звіт організації роботи зі зверненнями громадян
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6
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Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником
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7
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Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації
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8
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Адміністративні дані в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації
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9
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Нормативно - правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
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10
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11
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Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного та комунального секторів економіки
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12
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Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення
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13
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Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки
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14
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План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення
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15
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Інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних (відповідно до пункту 3 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 835)
Постанови та розпорядження Головного санітарного лікаря України
ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕНОСТІ ЛІЖОК ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КИСНЕМ ЗАКЛАДІВ, ЩО НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ХВОРИМ НА COVID-19
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
«Перелік лабораторій, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Вдома»»
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16
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17
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18
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Державний реєстр дезінфекційних засобів
Перелік заяв щодо державної реєстрації дезінфекційних засобів, що надійшли на розгляд до Директорату фармацевтичного забезпечення станом на 15.12.2020
Державний реєстр дезінфекційних засобів за 2021 рік
Державний реєстр дезінфекційних засобів 2020 рік
Державний реєстр дезінфекційних засобів 2020 рік (з 07.09.2020р.)
Державний реєстр дезінфекційних засобів 2019 рік
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19
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20
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Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць
Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони
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21
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22
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23
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24
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25
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Перелік лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни
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26
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Реєстр граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів
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27
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Реєстр медико-технологічних документів
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28
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Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта
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29
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Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я
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30
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Ліцензійний реєстр МОЗ
«Ліцензійний реєстр Міністерства охорони здоров'я України з медичної практики»
«Ліцензійний реєстр Міністерства охорони здоров'я України з діяльності банків пуповинної крові інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України»
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31
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32
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33
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Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню
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34
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Реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну
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|Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби