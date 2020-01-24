Секретаріат
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Положення про Секретаріат Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
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Наказ МОЗ України від 24.01.2020 № 187 "Про організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
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Наказ МОЗ України від 18.06.2021 №1247 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 24 січня 2020 року №187"
Для забезпечення поточної діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою ефективного виконання функцій, покладених на неї Кабінетом Міністрів України щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, консолідованого використання коштів, сприяння узгодженій діяльності органів державної влади, міжнародних та громадських організацій, проведення моніторингу виконання програм та здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, створено та організовано роботу Секретаріату Національної ради.
Діяльність Секретаріату Національної ради впроваджується за підтримки проекту ООН «Зміцнення Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу», який фінансується Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.
Основні функції Секретаріату – інформаційний супровід, а також організаційне, методичне та технічне забезпечення діяльності Національної ради, Комітету з програмних питань, Комітету з регіональної політики, Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.
Адреса та телефон Секретаріату: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, кім. 76 (МОЗ України)
Працівники Секретаріату Національної ради:
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1.
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Кравець Любов Петрівна
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2.
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Короєва Ірина Миколаївна