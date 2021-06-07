Розподіл вакцин проти СOVID-19
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Розподіл вакцин проти СOVID-19
- Розподіл вакцини Комірнаті (виробництва Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ) проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (отриманої в якості гуманітарної допомоги в рамках співпраці з глобальною ініціативою COVAX)
- Розподіл вакцини Комірнаті (виробництва Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ) проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (отриманої в якості гуманітарної допомоги в рамках співпраці з глобальною ініціативою COVAX)
- Розподіл вакцини AZD1222 LQD 0.5ML VI 1OX1OD SK SKB COVAX виробництва AstraZeneca проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (отриманої в якості гуманітарної допомоги в рамках співпраці з глобальною ініціативою COVAX)