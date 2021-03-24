Річні плани та звіти
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- Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (COVID-19)
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- Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД
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- Громадське обговорення (архів)
- МОЗ України: Що було, є і буде
- Стратегічна екологічна оцінка
- Суспільно-корисна інформація
- План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі - Національна рада) на 2021 рік
- Інформація про результати здійснення Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу протягом 2020 року
- План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2020 рік
- Інформація про результати здійснення Національною радою питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2019 році
- План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019 рік
- Результати реалізації завдань Програми 2014-2018 рр.
- Загальне фінансуваня Нацпрограми 2014-2018 рр.
- Інформація про результати здійснення Національною радою питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2018 році
- Додаток до Інформації про результати здійснення Національною радою питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2018 році
- План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2018 рік
- План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017 рік
- Звіт про роботу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2017 році
- Інформація про результати роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2016 році
- Звіт з виконання завдань і заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки (за 2012-2016 роки)
- Звіт щодо фінансування завдань і заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки (за 2012-2016 роки)
- План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016 рік
- Інформація про результати роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2015 році
- План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 рік
- Звіт про роботу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2014 році