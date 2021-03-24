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Річні плани та звіти

Категорії
  1. План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі - Національна рада) на 2021 рік
  2. Інформація про результати здійснення Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу протягом 2020 року
  3. План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2020 рік
  4. Інформація про результати здійснення Національною радою питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2019 році
  5. План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019 рік
  6. Результати реалізації завдань Програми 2014-2018 рр.
  7. Загальне фінансуваня Нацпрограми 2014-2018 рр.
  8. Інформація про результати здійснення Національною радою питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2018 році
  9. Додаток до Інформації про результати здійснення Національною радою питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2018 році
  10. План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2018 рік
  11. План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017 рік
  12. Звіт про роботу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу  у 2017 році​
  13. Інформація про результати роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2016 році​
  14. Звіт з виконання завдань і заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки (за 2012-2016 роки)
  15. Звіт щодо фінансування завдань і заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки (за 2012-2016 роки)
  16. План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016 рік ​
  17. Інформація про результати роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2015 році​
  18. План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 рік
  19. Звіт про роботу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу  у 2014 році​