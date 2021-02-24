Повідомити про корупцію

Міністерство охорони здоров'я України забезпечує приймання та розгляд повідомлень від осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Будь-яка особа з числа працівників МОЗ України за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, має право повідомити про порушення вимог Закону "Про запобігання корупції" іншою особою. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави відповідно до чинного законодавства.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, щодо державних службовців структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України, посадових та службових осіб юридичних осіб сфери управління МОЗ.

Всі повідомлення розглядаються працівниками Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків Міністерства охорони здоров'я України згідно з вимогами законодавства.

Повідомити про корупційне правопорушення

Для громадян

Для працівників МОЗ