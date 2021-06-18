Персональний склад

ЛЯШКО Віктор Кирилович Міністр охорони здоров’я України – голова Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу; ЛАЗЕБНА Марина Володимирівна Міністр соціальної політики України, заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу; ШЕРЕМБЕЙ Дмитро Олегович представник громадських об’єднань та благодійних організацій людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, голова Координаційної ради благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (за згодою); ЛИХОТОП Ростислав Йосипович заступник завідуючого відділом з питань зайнятості населення, заробітної плати та соціального діалогу Управління соціальної політики Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України; КОВАЛЬЧУК Тетяна Іванівна заступник Міністра внутрішніх справ України; ДЯДЮРА Ігор Григорович заступник Міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; ПОПАТЕНКО Марина Миколаївна заступник Міністра молоді та спорту України; ЄРМОЛИЧЕВ Роман Володимирович заступник Міністра фінансів України; КУЗІН Ігор Володимирович заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України; ВИСОЦЬКА Олена Володимирівна заступник Міністра юстиції України; БУЛАХ Лада Валентинівна народний депутат України, голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (за згодою); СТЕПАНЕНКО Олена Анатоліївна представник Уповноваженого з питань дотримання соціальних та економічних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою); ХАЛІК Сергій Вікторович заступник Командувача Медичних сил Збройних Сил України; КОЛБАСА Руслан Сергійович Генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України; ФІЦАЙЛО Світлана Сергіївна заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; ДРАГАНЧУК Інна Олександрівна заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; ДМИТРІЄВ Сергій Володимирович виконавчий секретар Комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (за згодою); ШЕВЧЕНКО Петро Васильович голова Федерації професійних спілок Черкаської області (за згодою); РОДИНА Роман Анатолійович Генеральний директор державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою); СИМОНЕНКО Володимир Євгенович член Ради Федерації роботодавців України, голова Української Федерації роботодавців охорони здоров’я (за згодою); ПОГОРІЛА Зоя Олександрівна координаторка, департамент охорони здоров’я та опіки Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (за згодою); ЛУБРАНІ Оснат координаторка системи Організації Об’єднаних Націй в Україні, Гуманітарна координаторка (за згодою); МОРІ Ларіса заступниця директора Відділу програм з охорони здоров’я Регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі та Молдові (за згодою); КУЧЕРУК Олена Василівна представниця міжнародних неурядових організацій, менеджерка програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження» (за згодою); ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович представник Українського союзу промисловців і підприємців, проректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (за згодою); ФЕЩЕНКО Юрій Іванович директор Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України» (за згодою); ДАНИЛЕНКО Олександр Юрійович заступник голови Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад (за згодою); НЕСВАТ Наталія Андріївна представниця громадських об’єднань та благодійних організацій людей, які живуть з туберкульозом, голова правління благодійної організації «Від серця до серця» (за згодою); ДМИТРІЄВ Сергій Євгенович представник громадських об’єднань та благодійних організацій людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, член Координаційної ради благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою); БАСЕНКО Антон Ігорович представник громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків, голова правління Всеукраїнського об’єднання людей з наркозалежністю «ВОЛНА» (за згодою); ІСАЄВА Наталія Сергіївна представниця громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, директорка благодійної організації «Легалайф-Україна» (за згодою); ЧЕРНИШЕВ Андрій Віталійович представник громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, керівник департаменту адвокації та зовнішніх зв’язків громадської організації «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» (за згодою); СТРИЖАК Олена Віталіївна представниця громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси жінок, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, голова правління благодійної організації «Позитивні жінки» (за згодою); ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Олексій Семенович представник громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси осіб, які утримуються в установах виконання покарань, звільнених від відбування покарань у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, голова правління благодійної організації «ВІЛЬНА ЗОНА» (за згодою); ДОМАНІ Анастасія Єва Василівна представниця громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси трансгендерних людей, виконавча директорка громадської організації «Когорта» (за згодою); ЄРЕМЕНКО Ірина Володимирівна представниця громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси внутрішньо переміщених осіб, член Донецької обласної Ліги соціальних працівників, директор Луганського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою); БОНДАРЕНКО Анатолій Матвійович представник громадських об’єднань та благодійних організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, президент Всеукраїнської благодійної організації «Час життя плюс» (за згодою); КУВШИНОВА Євгенія Валентинівна представниця громадських об’єднань та благодійних, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, виконавча директорка Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус» (за згодою); КЛИМЕНКО Ольга Анатоліївна представниця громадських об’єднань та благодійних організацій, які працюють у сфері протидії туберкульозу, голова правління благодійної організації «TBpeopleUkraine» (за згодою).