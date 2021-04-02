Облік публічної інформації
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Облікова картка системи обліку публічної інформації станом на 2021 рік
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.03.2021 по 31.03.2021 (pdf, 819 Кб)
2 квітня 2021
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом на 2020 рік
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.12.2020 по 31.12.2020 (pdf, 677 Кб)
6 січня 2021
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.11.2020 по 30.11.2020 (pdf, 870 Кб)
3 грудня 2020
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.10.2020 по 31.10.2020 (pdf, 905 Кб)
4 листопада 2020
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.09.2020 по 30.09.2020 (pdf, 798 Кб)
9 жовтня 2020
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.08.2020 по 31.08.2020 (pdf, 792 Кб)
8 вересня 2020
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.07.2020 по 31.07.2020 (pdf, 367 Кб)
13 серпня 2020
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.06.2020 по 30.06.2020 (pdf, 866 Кб)
12 липня 2020
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.05.2020 по 31.05.2020 (pdf, 1 Мб)
9 червня 2020
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.04.2020 по 30.04.2020 (pdf, 924 Кб)
12 травня 2020
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 02.03.2020 по 31.03.2020 (pdf, 266 Кб)
27 квітня 2020
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.02.2020 по 29.02.2020 (pdf, 394 Кб)
27 квітня 2020
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом на 2019 рік
Облікова картка системи обліку публічної інформації cтаном з 03.12.2019 по 28.12.2019 (xlsx, 48 Кб)
10 січня 2020
Облікова картка системи обліку публічної інформації cтаном з 01.11.2019 по 29.11.2019 (xlsx, 37 Кб)
10 грудня 2019
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.10.2019 по 31.10.2019 (xlsx, 42 Кб)
6 листопада 2019
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 02.09.2019 по 30.09.2019 (xlsx, 27 Кб)
18 жовтня 2019
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.08.2019 по 30.08.2019 (xlsx, 31 Кб)
16 вересня 2019
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.07.2019 по 31.07.2019 (xlsx, 37 Кб)
6 серпня 2019
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 03.06.2019 по 27.06.2019 (xlsx, 52 Кб)
17 липня 2019
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 02.05.2019 по 31.05.2019 (xlsx, 43 Кб)
6 червня 2019
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.04.2019 по 26.04.2019 (xlsx, 35 Кб)
11 травня 2019
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.03.2019 по 29.03.2019 (xlsx, 23 Кб)
4 квітня 2019
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.02.2019 по 28.02.2019 (xlsx, 29 Кб)
5 березня 2019
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом на 2018 рік
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 03.12.2018 по 29.12.2018 (xlsx, 28 Кб)
29 грудня 2018
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.11.2018 по 30.11.2018 (xlsx, 31 Кб)
6 грудня 2018
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.10.2018 по 31.10.2018 (xlsx, 26 Кб)
2 листопада 2018
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 03.09.2018 по 28.09.2018 (xlsx, 23 Кб)
16 жовтня 2018
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.08.2018 по 31.08.2018 (xlsx, 35 Кб)
5 вересня 2018
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 02.07.2018 по 31.07.2018 (xlsx, 41 Кб)
3 серпня 2018
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.06.2018 по 30.06.2018 (xlsx, 22 Кб)
5 липня 2018
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 02.05.2018 по 31.05.2018 (xlsx, 28 Кб)
6 червня 2018
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 02.04.2018 по 30.04.2018 (xlsx, 24 Кб)
10 травня 2018
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.03.2018 по 30.03.2018 (xlsx, 26 Кб)
13 квітня 2018
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.02.2018 по 28.02.2018 (xlsx, 29 Кб)
15 березня 2018
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом на 2017 рік
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.12.2017 по 29.12.2017 (xlsx, 41 Кб)
5 січня 2018
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.11.2017 по 30.11.2017 (xlsx, 38 Кб)
13 грудня 2017
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 02.10.2017 по 31.10.2017 (xlsx, 32 Кб)
10 листопада 2017
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.09.2017 по 29.09.2017 (xlsx, 34 Кб)
9 жовтня 2017
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.08.2017 по 31.08.2017 (xlsx, 33 Кб)
6 вересня 2017
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 03.07.2017 по 31.07.2017 (xlsx, 32 Кб)
15 серпня 2017
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 01.06.2017 по 30.06.2017 (xlsx, 34 Кб)
12 липня 2017
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 03.05.2017 по 31.05.2017 (xlsx, 35 Кб)
7 червня 2017
Облікова картка системи обліку публічної інформації станом з 03.04.2017 по 28.04.2017 (xlsx, 36 Кб)
15 травня 2017