Найпоширеніші фейки про вакцинацію
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Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не вірте фейкам!
Вакцинація – це один із найважливіших елементів для подолання пандемії COVID-19. Стратегічна мета, яку ставить Міністерство охорони здоров’я, – сформувати в українців колективний імунітет до смертельно небезпечної хвороби. А з цією метою потрібно, аби щонайменше 60% населення імунізувалися.
Сьогодні як в Україні, так і у світі існує недовіра до вакцин проти COVID-19. Це попри те, що в історії сучасної медицини та фармацевтичних розробок ще не було настільки прискіпливої уваги до окремого лікарського препарату, як до цих вакцин.
Одна з причин такої недовіри – поширення неправдивої інформації щодо вакцинації. У цьому розділі ви знайдете найпоширеніші фейки на цю тему та дізнаєтеся, чому не варто їм вірити.
Пам’ятайте, що правдиву й вичерпну інформацію про вакцини можуть надати тільки медики. Не довіряйте неперевіреним джерелам, дотримуйтеся інформаційної гігієни. І знайте, що вакцинація – це важливий крок до збереження здоров’я і життя!
Найпоширеніші фейки про вакцинацію
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Вакцина Covishield — це «генерик», який не має нічого спільного з вакциною Oxford/Astrazeneca.
Це неправда. Covishield виготовляють в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією AstraZeneca. По суті, Covishield — це та сама вакцина AstraZeneca, тільки виготовлена на індійському заводі. Вона схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Канада, Європейський Союз та Індія. В Україні теж ретельно вивчили всі документи, які надав виробник, та 22 лютого 2021 р. зареєстрували цю вакцину для екстреного застосування.
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Через низьку ефективність вакцини Oxford/AstraZeneca ВООЗ рекомендує використовувати її тільки в надзвичайних випадках, коли держава не може закупити якісніший препарат.
Насправді всі вакцини проти COVID-19 зареєстровані ВООЗ тільки для екстреного медичного застосування, тобто їх дозволено використовувати лише в надзвичайних ситуаціях, як-от пандемія. Поки неможливо вакцинувати всіх охочих, ВООЗ рекомендує вакцину Oxford/AstraZeneca для щеплення медичних працівників та людей віком 65 років і старше. Ніяких застережень, що цю вакцину можна застосовувати лише у крайньому разі, ВООЗ не давала.
Навіть якщо вакцина не має стовідсоткової ефективності, це не означає, що після вакцинації громадяни залишаються незахищеними. Навіть якщо після щеплення цією вакциною ви все одно захворієте на коронавірусну хворобу, її перебіг буде набагато легшим, а ймовірність отримати ускладнення – набагато нижчою.
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У світі зафіксовані випадки смерті в результаті вакцинації проти COVID-19.
У середині січня з'явилися повідомлення, що невдовзі після вакцинації Pfizer/BioNTech у Норвегії померли 33 людини у віці 75 років і старше. Мережею також поширюється інформація про випадки смерті літніх осіб чи медперсоналу в інших країнах. Аналіз, здійснений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, засвідчив, що летальні випадки відповідають очікуваному рівню смертності від різних причин для людей цього віку і немає підстав вважати, що вони пов'язані з вакцинацією. ВООЗ наразі не зафіксувала жодного випадку смерті після щеплення вакциною проти коронавірусу, заявляє експертка організації Маріанджела Сімао.
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Люди заразилися COVID-19 в результаті вакцинації.
Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу. Вакцини вчать нашу імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. Вони нормальні та є ознакою того, що організм створює захист від вірусу. Якщо невдовзі після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані коронавірусом, але не знали цього.
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Вакцини Pfizer і Moderna спричиняють сильний анафілактичний шок
Насправді сильну алергічну реакцію після вакцинації фіксують лише в одному випадку на сотні тисяч вакцинованих. За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, протягом десяти днів зі старту в США масової вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech зафіксували 11,1 випадку важких алергічних реакцій на мільйон введених доз. У більшості пацієнтів, які їх мали, у минулому була тяжка алергія на інші ліки. У США під час щеплень вакциною Modernа зареєстрували 2,5 випадки алергічних реакцій на мільйон доз.
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Вакцина Pfizer призводить до безпліддя у жінок.
Поширюється твердження, що нібито вакцина Pfizer/BioNTech навчить імунну систему організму атакувати білок синцитин, який бере участь у формуванні плаценти, а це, своєю чергою, призведе до безпліддя в жінок. Насправді якщо вакцина може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме відбувалося б під час захворювання на COVID-19. Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку по всьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда.
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Вакцина проти коронавірусу спричиняє розсіяний склероз.
Насправді лише в єдиному випадку при випробуванні вакцини AstraZeneca повідомили, що у волонтера виявили розсіяний склероз, в іншому — запалення спинного мозку. В обох випадках експерти дійшли висновку, що хвороба не мала стосунку до вакцинації.
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мРНК-вакцини — генетична зброя, яка змінює наші гени.
мРНК-вакцини проти COVID-19 ніколи не потрапляє в ядро клітини, де розташована наша ДНК. Це означає, що мРНК не може впливати чи взаємодіяти з нашою ДНК будь-яким чином. Натомість мРНК-вакцини працюють із природними захисними силами організму, щоб безпечно виробити імунітет до COVID-19.
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Всі індійські вакцини набагато гірші за європейські.
Виробництво вакцин вимагає дотримання надзвичайно високих стандартів якості, тому дуже мало компаній можуть запустити такі процеси. В Індії працюють понад 3 тисячі фармкомпаній та понад 10 тисяч фармвиробництв. Вона посідає третє місце на світовому фармринку. Саме Індія забезпечує приблизно 65% світового ринку вакцин. Індійський Serum Institute, який виробляє AstraZeneca (CoviShield), – це найбільше підприємство світу з виробництва вакцин, котре експортує свою продукцію до 140 країн. 65% всіх дітей на планеті хоча б раз робили щеплення вакциною від цього виробника. Препарати Serum Institute вже багато років використовують в Україні. Всі вакцини від Serum Institute мають відповідний висновок Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо якості та безпечності.
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Європа відмовляється від AstraZeneka/Covishield
Це неправда. 11 березня Італія прийняла рішення заборонити використання серії доз вакцини AstraZeneca/Covishield як запобіжний захід після повідомлень «про деякі серйозні негативні наслідки»: в непідтвердженої кількості людей утворилися тромби. Однак італійський державний регулятор медицини наголосив, що в даний час не встановлено зв'язку між передбачуваними побічними ефектами та введенням доз.
Згодом за Італією скандинавські країни Данія, Ісландія та Норвегія тимчасово припинили процес вакцинації AstraZeneca/Covishield цією самою партією, яка йшла тільки на Європу. Данія зробила це на 14 днів – влада країни не заявила, що існує "прямий зв'язок між вакциною та тромбами", "на даний момент". В інтерв’ю DW Полі Рой, вірусолог з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини сказала, що, на її думку, згустки були, однак, "ймовірно, не завдяки самій вакцині". Датське агентство з лікарських засобів розпочало розслідування щодо вакцини. Дослідження проводиться відповідними установами в інших країнах ЄС, а також Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), яке відповідає за оцінку та нагляд за лікарськими засобами в 27-членах ЄС.
До завершення розслідування, використання саме цієї європейської партії AstraZeneca призупинили ще низка країн, зокрема Естонія, Латвія, Литва, Люксембург.
"У даний час немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила ці стани, які не вказані як побічні ефекти з цією вакциною", - йдеться у повідомленні EMA. - "Переваги вакцини продовжують перевищувати ризики".
До того, 8 березня Австрія тимчасово призупинила використання AstraZeneca під час розслідування смерті від порушень згортання крові та хвороби від легеневої емболії. Проте вже 10 березня Агентство EMA повідомило, що не знайшло доказів, що пов'язують австрійські випадки з вакциною.
Нагадаємо, що 2 березня Президент України Володимир Зеленський публічно отримав першу дозу щеплення від COVID-19 препаратом CoviShield, який виробляється за офіційною ліцензією розробників з британського Оксфордського університету та фармакологічної компанії AstraZeneca.
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Україна не встигне використати 500 тисяч доз вакцини Covishield, термін придатності яких спливає 23 червня
Черговий фейк, що математично не підтверджується. Україна на середину березня, за понад два тижні від початку вакцинації, виходить на рівень у 9 тисяч вакцинованих за добу. Навіть не збільшуючи темпи вакцинування, за 100 днів, що залишаються, ми встигнемо її використати.