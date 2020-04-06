Ліцензування

Закликаємо суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики бути відповідальними та долучатися спільно із МОЗ України до боротьби з коронавірусом!

Юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правової форми, та фізичні особи - підприємці, які провадять господарську діяльність з медичної практики та мають відповідну ліцензію, в тому числі лабораторії, які проводять тестування щодо виявлення COVID-19, з метою недопущення його розповсюдження, відповідно до наказу МОЗ України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)», статті 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та пункту 13 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 (далі – Ліцензійні умови) зобов’язані негайно інформувати територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства , про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу для здоров’я населення, санітарного та епідемічного благополуччя.

Крім того, для якісного та своєчасного надання медичної допомоги ліцензіат відповідно до пункту 13 Ліцензійних умов зобов’язаний:

- надавати медичну допомогу, медичні послуги відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів) та дотримуватися стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ.

Наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» затверджені «Стандарт екстреної медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» та Стандарти медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)».

МОЗ України закликає суб’єктів господарювання максимально сприяти громадянам у наданні медичної допомоги та необхідної інформації щодо поширення коронавірусу COVID-19.

Актуальну інформацію та відповіді на основні запитання про COVID-19 – захворювання, викликане новим коронавірусом можна знайти за посиланням - COVID-19: https://covid19.com.ua/

Директор Департаменту контролю якості надання медичної допомоги Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ

Міністерством охорони здоров’я України

попереджає

про шахрайські дії осіб, які пропонують послуги з ліцензування господарської діяльності з медичної практики

До Міністерства охорони здоров'я України надходять непоодинокі звернення громадян, посадових осіб органів охорони здоров'я щодо шахрайських дій осіб, пов'язаних із наданням недостовірної інформації стосовно отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України.

МОЗ України закликає суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України, а також посадових осіб структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій бути обачними та не довіряти особам, які за «певну винагороду» пропонують свої послуги з отримання ліцензії по телефону, за допомогою електронного зв’язку, під час семінарів тощо.

Зазначене питання також стосується пропозицій таких посередників щодо «підготовки» суб’єктів господарювання до перевірок додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України, які здійснюються

МОЗ в плановому та позаплановому порядках відповідно до чинного законодавства.

У разі виявлення таких випадків просимо інформувати МОЗ України та відповідні правоохоронні органи для належного реагування.

Вищезазначена хибна інформація, яку розповсюджують певні особи серед суб’єктів господарювання та працівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, не має жодного відношення до роботи, яку здійснює МОЗ України щодо ліцензування зазначених видів діяльності.

В свою чергу МОЗ України інформує суб’єктів господарювання, що на виконання статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», прийняті МОЗ України рішення в сфері ліцензування оприлюднюються в електронному вигляді на офіційному-веб сайті в розділі «Ліцензування», «Прийняті рішення» за посиланням: http://moz.gov.ua/prijnjati-rishennja.