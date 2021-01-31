COVID-19
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АКТУАЛЬНО ПРО COVID-19
Детальна інформація щодо забезпеченості закладів, що надають допомогу хворим на COVID-19
Допомога при COVID-19
Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги
Перелік надавачів медичної допомоги, визначених для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 за договором з НСЗУ
Інформація про залишки лікарських засобів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID19
Наказ МОЗ України від 09.02.2021 № 213 "Про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках"
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 2019-NCOVБільше
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ДокладнішеОзнаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19
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ДокладнішеОперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
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ДокладнішеІнформація щодо країн із значним поширенням COVID-19
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ДокладнішеОперативні дані щодо захворюваності на ГРВІ та грип за 25–31.01.2021 року
- Інформаційна довідка щодо Державних стандартів України, які регулюють вимоги до засобів індивідуального захисту