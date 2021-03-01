Контроль якості надання медичної допомоги
Категорії
- Акредитація закладу
- Ліцензування
- Державний нагляд (контроль)
- Контроль якості надання медичної допомоги
- Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби
- Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення
- Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення
- Державний реєстр лікарських засобів України
Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 752 «Про порядок контролю якості медичної допомоги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.11.2012 за № 1996/22308
Наказ МОЗ України від 05.02.2016 № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 285/28415