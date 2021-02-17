Комісія з нагляду
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- Комісія з нагляду Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
- Склад Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією від 28 січня 2021 року
- Положення про комісію з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
- План нагляду на 2021 рік Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Протокол онлайн-засідання Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 25.03.2021
Протокол онлайн-засідання Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 22.01.2021
Протокол онлайн-засідання Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 23.10.2020
Інформація про результати наглядової діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу протягом 2020 року
Аналітична довідка про виконання програм глобального фонду протягом другого півріччя 2019 року
Аналітична записка щодо виконання плану переходу послуг, що підтримувалися в рамках програм глобального фонду, на державне фінансування (план 20-50-80) (станом на кінець 2019 - перша половина 2020 року)
Аналітична довідка про виконання програм глобального фонду протягом першого півріччя 2020 року
Аналітична записка щодо виконання плану переходу послуг, що підтримувалися в рамках програм глобального фонду, на державне фінансування (план 20-50-80) (станом на кінець 2020 року)
Рекомендації Комісії з нагляду за результатами нагляду та аналізу стану впровадження в Україні Плану переходу (План 20-50-80) та реалізації грантів Глобального фонду в Україні у 2019-2020 роках
Альянс перше півріччя 2020 року
Центр Громадського Здоров'я перше півріччя 2020 року
Мережа перше півріччя 2020 року
Звіт за результатами візиту з метою нагляду Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, що здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу до Херсонської області
Звіт за результатами візиту з метою нагляду до організацій, які виконують проекти за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у м. Вінниця 25-27 червня 2019 року
Звіт за результатами візиту з метою нагляду до організацій, які виконують проекти за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у м. Івано-Франківськ 25-27 червня 2019 року
Аналітична записка про стан виконання плану забезпечення стійкості програм протидії ВІЛ та туберкульозу в контексті переходу до фінансування за рахунок внутрішніх ресурсів – державного та місцевих бюджетів (План 20-50-80)
Аналітична записка про стан виконання програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на тимчасово окупованих територіях АР Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей
Звіт за результатами візиту з метою нагляду до організацій, які виконують проекти за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у м. Київ
Звіт за результатами візиту з метою нагляду до організацій, які виконують проекти за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у Київській області
Інформація про результати наглядової діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу протягом 2019 року
Протокол засідання Комісії з нагляду від 21 лютого 2020 року
Протокол засiдання Комiсii 08.07.2020.
ЦГЗ Dashboard Р4 2020 загальнi данi.
ЦГЗ Dashboard Р4 2020 про грант.
ЦГЗ Dashboard Р4 2020 фiнансовi показники.
ЦГЗ Dashboard Р4 2020 показники управлiння.
ЦГЗ Dashboard Р4 2020 програмнi показники.
ЦГЗ Dashboard Р4 2020 рекомендацii.
Альянс Dashboard Р4 2020 загальнi данi.
Альянс Dashboard Р4 2020 про грант.
Альянс Dashboard Р4 2020 фiнансовi показники.
Альянс Dashboard Р4 2020 показники управлiння.
Альянс Dashboard Р4 2020 програмнi показники.
Альянс Dashboard Р4 2020 рекомендацii.
Мережа Dashboard Р4 2020 загальнi данi.
Мережа Dashboard Р4 2020 про грант.
Мережа Dashboard Р4 2020 фiнансовi показники.
Мережа Dashboard Р4 2020 показники управлiння.
Мережа Dashboard Р4 2020 програмнi показники.
Мережа Dashboard Р4 2020 рекомендацii.
Аналітична довідка про виконання програм глобального фонду протягом другого півріччя 2019 року.
Аналітична записка щодо виконання плану переходу послуг, що підтримувалися в рамках програм глобального фонду, на державне фінансування (станом на кінець 2019 - перша половина 2020 року)
Положення про комісію з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
Порядок наглядової діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
Положення про Комісію з нагляду
Керівництво Глобального фонду до координаційних механізмів
Керівництво Глобального фонду щодо наглядової діяльності
Інформація про результати наглядової діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу протягом 2018 року
Рекомендації Комісії з нагляду за результатами візитів на місця
Звіт за результатами орієнтаційного семінару з питань нагляду
Звіт за результатами візиту з нагляду у м. Кропивницький
Звіт за результатами візиту з нагляду у м. Суми
Звіт за результатами візиту з нагляду у м. Київ
Звіт за результатами візиту з нагляду у Житомирську область
Звіт за результатами візиту з нагляду у м. Луцьк
Звіт за результатами візиту з нагляду у м. Київ
Інформаційне табло - І півріччя 2015
Інформаційне табло - ІІ півріччя 2015
Інформаційне табло - І півріччя 2016
Інформаційне табло - ІІ півріччя 2016
Інформаційне табло - І півріччя 2017
Інформаційне табло - ІI півріччя 2017
Інформаційне табло - І півріччя 2018
Звіт за результатами візиту з нагляду до Дніпропетровської області
Рішення Комісії з нагляду від 29 січня 2018 року
Рішення Комісії з нагляду від 17 квітня 2018 року
Рішення Комісії з нагляду від 22 лютого 2019 року
Звіт про результати нагляду у 2017 році
Звіт за результатами візиту з нагляду до Одеси та Одеської області