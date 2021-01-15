Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (COVID-19)
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Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19
Розпорядження керівника робіт за 2021 рік
Про затвердження переліку надавачів медичних послуг, визначених для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Перелік надавачів медичних послуг, визначених для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яка здійснюється медичними командами з вакцинації, до складу яких входять співробітники надавача медичних послуг і які функціонують як мобільні команди або команди, що безпосередньо працюють в пунктах щеплень
Про затвердження Переліку державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, а також медичних працівників таких закладів
Розпорядження керівника робіт за 2020 рік
Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
Щодо затвердження переліку закладів охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19