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Керівництво

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  • ВІКТОР ЛЯШКО
    ВІКТОР ЛЯШКО

    Міністр охорони здоров’я

    Міністр охорони здоров’я України

    Телефон приймальні:
    +38044 200 07 90
  • ІННА СОЛОДКА
    ІННА СОЛОДКА

    Державний секретар Міністерства охорони здоров'я України

    Відповідає за організацію роботи апарату Міністерства

    Телефон приймальні:
    (044) 200-08-49
  • ІРИНА САДОВ’ЯК
    ІРИНА САДОВ’ЯК

    Перший заступник Міністра охорони здоров’я України

    Перший заступник Міністра охорони здоров’я України

    Телефон приймальні:
    +38 044 200 07 81
  • ІГОР КУЗІН
    ІГОР КУЗІН

    Заступник Міністра охорони здоров'я - Головний державний санітарний лікар України

    Заступник Міністра охорони здоров'я - Головний державний санітарний лікар України

    Телефон приймальні:
    +38 044 200 06 74
  • ІРИНА МИКИЧАК
    ІРИНА МИКИЧАК

    Заступник Міністра охорони здоров'я України

    Заступник Міністра охорони здоров'я України

    Телефон приймальні:
    +38044 200 08 16
  • ЯРОСЛАВ КУЧЕР
    ЯРОСЛАВ КУЧЕР

    Заступник Міністра охорони здоров'я України

    Заступник Міністра охорони здоров'я України

    Телефон приймальні:
    +38 044 253 39 00
  • ОЛЕКСАНДР КОМАРІДА
    ОЛЕКСАНДР КОМАРІДА

    Заступник Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції

    Заступник Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції

    Телефон приймальні:
  • ПЕТРО ЄМЕЦЬ
    ПЕТРО ЄМЕЦЬ

    Заступник Міністра охорони здоров'я України

    Заступник Міністра охорони здоров'я України

    Телефон приймальні:
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Про затвердження Розподілу обов'язків між Міністром охорони здоров'я України, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства, Порядку взаємозаміщення Міністра охорони здоров'я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності (pdf, 665 Кб)
24 червня 2021
ПОСТАНОВА від 25 березня 2015 р. № 267 Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України (pdf, 207 Кб)
18 лютого 2020