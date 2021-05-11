Громадська експертиза
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Громадська експертиза
Експертні пропозиції, підготовлені ГО «Експертна спільнота пацієнтів України» за результатами громадської експертизи діяльності МОЗ
Експертні пропозиції, підготовлені Антикорупційною Громадською Спілкою "Совість"
- Наказ МОЗ України від 05.02.2021 № 190 Про проведення громадської експертизи на запит громадської організації «Експертна спільнота пацієнтів України»
- Наказ МОЗ України від 28.12.2019 № 2704 "Про проведення громадської експертизи на запит громадської організації «Експертна спільнота пацієнтів України»"
- Наказ МОЗ України від 19.12.2019 № 2557 "Про проведення громадської експертизи на запит громадської організації «Експертна спільнота пацієнтів України»"
- Наказ МОЗ України від 19.09.2019 № 1956 "Про проведення громадської експертизи на запит Всеукраїнської громадської організації «Національний комітет по боротьбі з корупцією»"
- Експертні пропозиції, підготовлені ГО «Українська Демократія» за результатом проведення
громадської експертизи діяльності Міністерства охорони здоров’я України, подані 22.12.2018 р.
- Наказ МОЗ України від 20.06.2018 № 1174 "Про проведення громадської експертизи на запит Київського відділення громадської організації «Українська асоціація сприяння охороні здоров’я населення»"
- Лист ГС «ДЖИ-ЕФ-ЕС-АЙ УКРАЇНА» від 08.01.2018 №01/01
- Лист ГС «ДЖИ-ЕФ-ЕС-АЙ УКРАЇНА» від 08.01.2018 №01/02
- Лист ГО «Українська Демократія» від 26.12.2017