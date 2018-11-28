Державний нагляд (контроль)

Повідомлення для суб’єктів господарювання

Обережно, шахраї!

За інформацією наданою керівниками закладів охорони здоров’я, спостерігаються непоодинокі випадки шахрайських дій приватних осіб та приватних закладів, які за телефоном пропонують послуги з підготовки та проведення, за «начебто» домовленістю з МОЗ України, заходів державного нагляду (контролю) за грошову винагороду.

Зазначені пропозиції з’явилися після опублікування на сайті Міністерства річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на поточний рік.

Застерігаємо, що МОЗ України не має жодного відношення до зазначених послуг.

Зауважуємо, що заходи державного нагляду (контролю) здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виключно комісіями Міністерства охорони здоров’я України, за переліком питань для здійснення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)затвердженого МОЗ України. Результатом перевірки є акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, форма якого затверджена МОЗ України.

Будьте обережними, не потрапляйте на гачок до шахраїв!!!