COVID 19. Офіційні документи і рекомендації

COVID 19. Офіційні документи та рекомендації

Виробникам дезінфекційних засобів

Міністерство охорони здоров'я України інформує, що Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 232 «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів», якою передбачено можливість реєстрації дезінфекційних засобів на підставі позитивних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи до набрання чинності нових порядків дослідження специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) дезінфекційних засобів та їх випробування на практиці.

Відповідно до пункту 3 Порядку Державній реєстрації (перереєстрації) підлягають засоби, на які встановлені гігієнічні нормативи.

З метою прискорення процесу реєстрації (перереєстрації) тих дезінфекційних засобів, які отримали або отримають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до пункту 4 Порядку, реєстрація (перереєстрація) засобів буде здійснюватися за спрощеною процедурою.

Для цього заявнику необхідно звернутись листом до МОЗ України щодо реєстрації (перереєстрації) дезінфекційного засобу з додаванням до листа завіреної копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Після перевірки поданих документів на відповідність вимог, встановлених в Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, МОЗ України в 30 денний термін вносить дезінфекційний засіб до Державного Реєстру дезінфекційних засобів, який розміщений на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Відповідно до пункту 3 Порядку Державній реєстрації (перереєстрації) засіб вважається зареєстрованим з моменту внесення його до Державного Реєстру дезінфекційних засобів, який розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України в розділі «Відкриті дані»: https://moz.gov.ua/vidkriti-dani