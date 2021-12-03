Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян
Категорії
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до МОЗ України у 2020 році
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян I півріччя 2020 року
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до МОЗ України у 2019 році
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян I півріччя 2019 року
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян 2018 рік
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян I півріччя 2018 року
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян 2017 рік
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян I півріччя 2017 року
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян 2016 рік
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян I півріччя 2016 року
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян 2015 рік
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян I півріччя 2015 року
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян 2014 рік
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян I півріччя 2014 року
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян 2013 рік
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян I півріччя 2013 року